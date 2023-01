Cade mentre raccoglie le mele, trovato morto dopo due giorni

Un amico era andato a cercarlo e lo ha trovato riverso in terra con una vistosa ferita tra la tempia e lo zigomo ma che si sarebbe procurato giorni prima. Nessuna morte violenta dietro il decesso di Dino Bampa, un 84enne di Treviso, vittima invece di solitudine e disagio sociale. Potendo contare solo su una piccola pensione dormiva in auto e si era avvicinato ad alcune strutture di accoglienza tra Belluno e Treviso, mancando però ad un appuntamento con un'assistente sociale del capoluogo della Marca.

Dino Bampa viveva da solo a volte in una sorta di rifugio che si era costruito vicino al meleto nei dintorni di una chiesetta a Faè. Secondo quanto si è appreso alcuni giorni fa era scivolato rovinosamente raccogliendo mele in un piccolo campo nelle vicinanze, ma non aveva dato peso a quella botta che invece si sarebbe rivelata mortale. "Morte accidentale causata da una precedente ferita provocata da una caduta", recita il referto che cancella con un colpo di spugna anche il fascicolo ipotizzato all'inizio per omicidio.