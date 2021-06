Cade dal monopattino, mentre è a terra privo di sensi un passante gli ruba il mezzo e scappa

L’incidente a Monza, in viale Milano. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso la scena e indagano gli agenti della Questura. La vittima è ricoverata in ospedale in prognosi riservata

Stava guidando un monopattino elettrico, quando all'improvviso, forse un per un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Un passante, vista la scena, si è avvicinato ma anziché soccorrerlo gli ha rubato il monopattino ed è fuggito. È successo domenica sera a Monza, in corso Milano. Vittima un uomo di 33 anni, che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Geraldo, nel reparto di terapia subintensiva neurochirurgia in prognosi riservata.

A dare l'allarme è stata una donna, un'infermiera, che intorno alle 21 di domenica sera si è accorta di quanto era accaduto e ha prestato i primi soccorsi. Mentre si trovava vicino al ragazzo caduto a terra, la donna ha notato un'altra persona avvicinarsi, raccogliere il monopattino elettrico e poi allontanarsi con il mezzo. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, con un'ambulanza e un'automedica, la prima ipotesi ad essere vagliata è stata quella di un investimento, perché un testimone avrebbe riferito di aver visto un'auto allontanarsi con la coda dell'occhio.

Cade dal monopattino e resta a terra, poi viene derubato: le immagini delle videocamere di sorveglianza

Nel sinistro però non risulta coinvolto nessun altro veicolo e le videocamere di sorveglianza presenti nella zona hanno ripreso quello che era accaduto. Immagini che ora sono in mani agli agenti della Questura di Monza, che indagano sull'episodio.

Nel video si vede il 33enne che procede dal centro in direzione di via Borgazzi in monopattino e che all'improvviso cade a terra, senza urti: una caduta causata forse proprio da un malore. A quel punto le videocamere riprendono l’arrivo dell'infermiera, che si avvicina al 33enne per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Poi viene ripreso un secondo passante che si avvicina e anziché dare una mano si impossessa del mezzo elettrico e si allontana, rubandolo. La polizia è al lavoro per identificare e rintracciare il presunto autore del furto che potrebbe dover rispondere anche dell'accusa di omissione di soccorso.