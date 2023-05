Si arrampica su palazzo per raggiungere un nido di uccelli, cade e muore

Un uomo di 59 anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo morendo sul colpo. È successo alle 21.30 in viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Secondo quanto appreso da Romatoday l'uomo si stava arrampicando su un palazzo tramite la canaletta di scolo dell'acqua piovana, verosimilmente in stato di alterazione psicofisica, quando ha perso l'equilibrio. Aveva anche tentato di aggrapparsi ad una antenna, ma non ha retto il peso facendolo precipitare rovinosamente a terra dall'altezza del quarto piano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, della Compagnia e del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici. Alcune persone presenti al fatto, tra cui dei familiari, avrebbero riferito che l'uomo voleva raggiungere un nido di uccelli.