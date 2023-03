Cade da una scala in giardino: resta infilzato nel cancello

Terribile incidente domestico in un'abitazione alla periferia di Sassuolo, in provincia di Modena. Nella mattina di ieri, giovedì 23 marzo, un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito mentre era intento a svolgere alcuni lavori di giardinaggio: Il 78enne residente in via Tartini, proprio accanto al parco Albero d'Oro, è rimasto infilzato in una delle punte di ferro del cancello della sua abitazione dopo essere caduto dalla scala su cui si trovava per potare una pianta. L'uomo ha riportato delle gravi ferite, soprattutto nella zona addominale,

L'ambulanza del 118 è giunta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari nelle operazioni di soccorso. Viste le condizioni del ferito, nonostante la vicinanza con l'Ospedale di Sassuolo è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per poter ospedalizzare il paziente a Baggiovara. Qui il 78enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico e risulterebbe oramai fuori pericolo di vita. La prognosi, tuttavia, verrà sciolta solo nelle prossime ore.