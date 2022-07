Cade dalle scale con la figlia neonata in braccio: morta giovane mamma

Una giovane mamma è morta dopo essere caduta dalle scale della sua abitazione, mentre era con la figlia neonata in braccio. La tragica fatalità è avvenuta nella notte a Bari, in un appartamento del quartiere Palese. La donna, 34 anni, è stata soccorsa dal 118, ma è deceduta durante il trasporto in ospedale.

Avrebbe battuto con violenza la testa, cadendo da una scala a chiocciola presente nell'abitazione, forse dopo essere inciampata o dopo aver avuto un malore. La bimba, di 24 giorni, sarebbe in buone condizioni, ricoverata in Neonatologia al Policlinico. Per la 34enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il colpo preso le è stato fatale ed è stata inutile la corsa in ospedale dove è arrivata senza vita. Non è chiaro se la vittima sia caduta perché scivolata o per un improvviso malore. L'incidente è avvenuto intorno alle tre della scorsa notte.