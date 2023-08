Cade da scooter e viene schiacciato da una autocisterna, muore 23enne

Terribile incidente stradale nel Cagliaritano. Un giovane di 23 anni, Giacomo Puddu, in sella al suo scooter, è morto nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, nello scontro tra il suo mezzo e un'autocisterna che trasportava carburante. L'incidente è avvenuto nella zona industriale di Macchiareddu, nel comune di Assemini, in provincia di Cagliari.

Il 23enne stavo tornando dal lavoro percorrendo la Provinciale 92. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le auto che precedevano il giovane in sella allo scooter hanno rallentato all'altezza di un ponticello per lasciare passare un'autocisterna dalla parte opposta. Per cause non accertate lo scooter dal 23enne ha urtato una delle auto, poi è carambolato nella corsia opposta, proprio mentre arrivava il mezzo pesante. L'impatto con l'autocisterna è stato fatale per il 23enne di Assemini.

Sul posto per i rilievi la polizia locale di Assemini e i vigili del fuoco di Cagliari, che hanno estratto il corpo del 23enne finito sotto la motrice e con una autogru hanno spostato dalla sede stradale l'autocisterna.