Precipita dal tetto mentre ripara i danni della grandine e resta infilzato

Si trova ricoverato all'ospedale Civile di Brescia in condizioni giudicate gravissime l'operaio di 45 anni precipitato dal tetto di un capannone a Carpenedolo nella mattinata di ieri, sabato 29 luglio. L'incidente mentre l'operaio stava riparando per conto di una ditta edile esterna il tetto del capannone rimasto danneggiato dalle grandinate dei giorni scorsi.

Caduto da un'altezza di 5 metri, l'operaio sarebbe atterrato su un macchinario restando infilzato con il torace in un tondino di ferro. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castiglione Delle Stiviere per tagliare il tondino per liberare il 45enne e affidarlo alle cure dell’equipe medica. Il lavoratore, originario di Orzinuovi e di casa a Verolanuova, è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica e i medici si sono riservati la prognosi.

