Cade dal tetto di un appartamento, muore operaio di 46 anni

Un operaio di 46 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Marina di Massa, provincia di Massa-Carrara. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo è deceduto in seguito ad una caduta dal tetto dove stava lavorando. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i tecnici dell'ufficio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Secondo le prime testimonianze, l’operaio stava lavorando sul tetto di una villa per sostituire la copertura, quando è caduto a seguito del cedimento di una parte del tetto, facendo un volo di oltre cinque metri. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con un'ambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso. Ma le lesioni riportate erano troppo gravi e così, dopo poco dall’arrivo all’ospedale, i medici hanno dovuto dichiarare il decesso del lavoratore. Sul posto anche i rappresentanti della Fillea Cgil, che hanno puntato il dito sul rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.