Sale sul tetto della scuola per un selfie e cade: morto 20enne

Un volo dal tetto della sua ex scuola, in piena notte, i soccorsi e il trasferimento in ospedale. Ma le ferite erano troppo gravi. Un ragazzo di soli 20 anni, Roberto Frezza, è morto all'ospedale fiorentino di Careggi dove era arrivato nella notte tra sabato e domenica in condizioni disperate.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane originario di Bagno a Ripoli era con un amico quando, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, ha scavalcato la recinzione del l'istituto Gobetti Volta e poi è salito sul tetto. Forse per scattare un selfie. Poi la caduta. Il ventenne è arrivato in ospedale in codice rosso e i tentativi dei sanitari di salvarlo sono stati inutili. L'amico è stato ascoltato dai carabinieri, che stanno ricostruendo i fatti.

Frezza era una giovane promessa del calcio. Sulla pagina Facebook dell'Asd Fortis Juventus 1909 un post in suo ricordo: "A soli vent’anni Roberto ci lascia in una fredda e maledetta domenica di gennaio. E crea un gelo e uno choc terribile in tutto quanto il mondo calcistico che ha avuto il privilegio di conoscerlo. Dalla Tre Esse al San Piero dalla 'nostra' Fortis all’Olimpia Firenze, dal Pontassieve alla Gallianese il tuo sorriso da ragazzo d’oro e le tue gesta in campo rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori. Riposa in pace Roberto, ci mancherai...".