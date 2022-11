Cade in un tombino e muore annegato

Tragico incidente a Castorano, frazione del Comune di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 novembre, un uomo di 83 anni, D.C. le sue iniziali, ha perso la vita dopo essere caduto in un tombino a testa in giù. L'83enne è rimasto incastrato nello spazio ristretto, morendo annegato nella poca acqua che vi era contenuta.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava ispezionando il pozzetto, visionando l'interno a testa in giù, prima di perdere il controllo della situazione e scivolare all'interno del tombino, dove poi è rimasto incastrato. Quando si sono accorti dell'accaduto i familiari hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo.