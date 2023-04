Trovata morta in cortile: è caduta da una scala, come suo figlio 4 anni prima

È Bruna Brunatto, 82 anni, la donna trovata morta nella mattinata di ieri, mercoledì 19 aprile, nel cortile di un caseggiato ad Alpignano, nel Torinese. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri della stazione cittadina hanno portato a scoprire che è morta per un incidente domestico: era salita su una scala per togliere l'erba dal muro perimetrale e ha perso l'equilibrio cadendo in un piccolo corso d'acqua adiacente.

Il decesso, ha confermato il medico legale intervenuto sul posto, è stato provocato dal trauma cranico riportato nella caduta. Poco più di quattro anni fa, il 3 febbraio 2019, nello stesso caseggiato era avvenuta una tragedia molto simile: il figlio della donna, Emanuele Colombino, 39enne chitarrista conosciuto col nome d'arte di Uely, era caduto dalle scale del sottotetto in cui stava eseguendo alcuni lavori, morendo 13 giorni dopo all'ospedale Cto di Torino, dove era stato trasportato in elisoccorso.

Anche in quel caso il decesso era stato provocato dai traumi da caduta.