Due ragazze investite da un'auto all'alba: gravissime

Due ragazze travolte da un'auto in corsa e portate d'urgenza in ospedale in condizioni gravi a Cagliari: una è in coma all'ospedale Brotzu. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba in viale Marconi. Le due giovani, 18 e 22 anni, stavano attraversando la strada, forse dopo aver trascorso la nottata in uno dei locali della zona. La dinamica andrà accertata.

Sono state investite da un'auto. Sul posto in pochi minuti sono arrivate più ambulanze del 118. Codice rosso per entrambe. Una delle due sarebbe più grave, è in rianimazione. Solo due settimane fa Cagliari fu sconvolta dalla morte del piccolo Daniele, un bimbo ucciso sul suo passeggino in via Cadello, travolto da un'auto di passaggio.