Cane in pericolo di vita dopo il morso di una vipera, gara di solidarietà per Stella

Gara di solidarietà per Stella, una cagnolina morsa da una vipera domenica scorsa in montagna e che ora ha bisogno di costose cure per sopravvivere. Dopo l'appello del proprietario, in tre giorni sono stati raccolti oltre 5mila euro.

Stella, una femmina di setter di tre anni, domenica scorsa è stata morsa da una vipera mentre passeggiava in montagna con il suo padrone. Le sue condizioni sono critiche e per sopravvivere ha bisogno della dialisi.

Al momento l’animale si trova nella clinica veterinaria Futura di Tolentino, nelle Marche. “Stella ta lottando contro la morte, è in blocco renale, ha gli organi quasi compromessi. L'unica che potrebbe salvarla è un ciclo di dialisi”, scrive il padrone Gianluca d’Intino su GoFundMe dove ha lanciato una raccolta fondi.

“Essendo la spesa troppo elevata per le nostre possibilità finanziarie - continua - chiedo molto umilmente di aiutarmi vi prego”. La comunità di Ortona si è subito attivata e la solidarietà ha portato, a poche ore dal lancio della raccolta fondi, ad oltre 5mila euro di donazioni, grazie alle quali Stella ha completato il suo primo ciclo di dialisi.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link.