Cagnolino lanciato da un'auto in corsa, è ferito: gara di solidarietà per l'adozione

Certezze non ce ne sono perché mancano testimoni, ma un povero cagnolino sarebbe stato lanciato da un'auto in corsa: succede a Montesano Sulla Marcellana (Salerno). La denuncia arriva dalla presidente dell'associazione "Qua la zampa Effe", che ha soccorso l'animale.

Il cane ha riportato una brutta frattura (no, quello in foto non è un banale "bernoccolo"). Già partita la gara di solidarietà per l'adozione. "Ora - spiega la presidente - è in clinica veterinaria, ma presto per lui si apriranno le porte del canile". Si cerca una famiglia disposta ad accoglierlo.

"È solo un cucciolo - dicono dall'associazione - Avrà mai una famiglia? Futura taglia medio grande. Si trova in provincia di Salerno e si affida in tutta Italia nelle zone a basso tasso di randagismo dopo che avrà completato l'iter vaccinale".

