"Una donna ha preso il nostro cagnolino a sassate, mia figlia è stata colpita per proteggerlo"

A Nocera Inferiore, provincia di Salerno, un cagnolino sarebbe stato preso a sassate dopo un battibecco tra due donne, vicine di casa. Come riferisce SalernoToday, la padroncina di 17 anni avrebbe fatto da scudo all'animale rimediando una ferita a una gamba. La madre della ragazzina ha raccontato la sua versione dei fatti all'emittente teltevisiva Telenuova: "La mia vicina come al solito ha iniziato ad inveire contro me ed il cagnolino" ha spiegato. "Abbiamo ripreso col cellulare la sua aggressione verbale. Abbiamo avuto una discussione piuttosto accesa. Quando sembrava tutto placato, ha iniziato a lanciare sassi contro il cane e, mia figlia per fare da scudo e proteggere il cucciolo è stata colpita ad una gamba".

Una versione, quella della donna, che ovviamente dovrà essere verificata dalle forze dell'ordine. L'episodio è stato infatti oggetto di denuncia. Refertata in pronto soccorso all'Umberto I, la giovane avrebbe riportato 5 giorni di prognosi.