Calci e pugni alla compagna incinta: la donna perde il bimbo

Maltrattamenti in famiglia. Questa l'accusa con cui i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni, colto in flagranza di reato dopo aver picchiato brutalmente la compagna incinta che, proprio a causa delle percosse, ha perso il piccolo che portava in grembo. L'ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche, ancora una volta con conseguenze drammatiche per la vittima, che stavolta arriva da Racale, in provincia di Lecce.

Picchia la compagna incinta, la donna perde il bimbo: arrestato

Le manette per il 32enne sono scattate nel fine settimana. Dopo diverse segnalazioni al 112 che raccontavano di una violenta lite tra un uomo e una donna, i militari si sono recati in un appartamento di Torre Suda marina del comune di Racale. Giunti sul posto i carabinieri hanno colto l'uomo che, al culmine di una lite per futili motivi, si stava accanendo contro la compagna e convivente. Calci e pugni sferrati ripetutamente, con la vittima che ha riportato diversi ematomi, oltre alla perdita del feto.Accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli per le cure del caso, alla donna è stata accertata l’interruzione della gravidanza in corso, al terzo mese. Il 32enne è stato invece arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e rinchiuso nel carcere di Lecce.