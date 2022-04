Calciatore colpito da "bombardamenti" in campo

La partita di calcio di Serie B tra LR Vicenza e Lecce si è trasformata in un campo di battaglia. Alcuni fumogeni e petardi accesi dai tifosi del Lecce nella curva Nord al 25' della ripresa, dopo il gol di Strafezza, hanno tramortito un calciatore, costringendo l'allenatore ad un cambio. Secondo quanto riportato da Francesco Brasco, collaboratore di Vicenza Today, il portiere del Vicenza Contini, colpito in campo da alcuni "bombardamenti", è stato subito soccorso dai sanitari della panchina biancorossa e sostituito dal mister Francesco Baldini con Grandi. La partita si è conclusa con la vittoria dell'LR Vicenza per 2 -1, con un rigore ed un gol segnati al 90esimo minuto.