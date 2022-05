"Mio figlio poteva morire": punito il vigile che cercò di fermare la corsa clandestina con un calcio

Aveva cercato di fermare con un calcio un ragazzino in fuga con il suo scooter da una corsa clandestina, un gesto che aveva scatenato un'ondata di indignazione sui social e la reazione della mamma del giovane, autrice di una lettera di denuncia alla stampa. Adesso, nei confronti di quell'agente, è arrivata la richiesta di sanzione disciplinare da parte del comandante della polizia Municipale di Rimini. La vicenda aveva fatto molto scalpore dopo che la scena, filmata da un amico del ragazzino, è finita sui social network, diventando virale nel giro di qualche ora. Il comando della Polizia locale avrebbe deciso di punire l'agente perché protagonista di "un comportamento non adeguato alla situazione e al ruolo ricoperto".

I fatti risalgono allo scorso 1° maggio, quando una pattuglia in borghese era intervenuta in via Lama a Rimini, dove da tempo i residenti avevano segnalato come gruppi di ragazzini in sella agli scooter dessero il via a delle corse clandestine. L'arrivo della pattuglia sul posto ha scatenato il panico generale: il video finito in Rete mostra l'agente che esce dall'auto civetta, che aveva comunque il lampeggiante blu posizionato sul tetto, per poi correre verso la moto da enduro per bloccarla. Il giovane in sella, con una manovra, riesce a scartare la divisa che per tutta risposta tenta di sferrare un calcio alla ruota. A riprendere l'intera scena con uno smartphone sarebbe stato un amico del centauro per poi diffonderla sui social scatenando critiche e polemiche. Per la madre del ragazzo, autrice della lettera alla stampa "quel gesto poteva costare caro a mio figlio, Mi ha detto che si trovava a passare di lì perché invitato da amici e che non aveva la più pallida idea di chi fosse quell’uomo".