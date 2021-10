Scoppia una caldaia: ustionati due operai

Sono stati investiti dall’esplosione di una caldaia, riportando ustioni gravi, per cui sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale con l’eliambulanza. Grave incidente sul lavoro quello avvenuto a due operai all’interno di una ditta di Leini, in provincia di Torino. I due stavano lavorando all’interno della Nuova Mabat Srl, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione e fornitura di vari tipi di metalli. A finire all’ospedale sono un tecnico di 42 anni e il direttore della ditta di 48 anni, che stavano lavorando alla manutenzione dell’impianto. Secondo una prima visita, hanno riportato bruciature di secondo grado sul 30% del corpo. Ora sono in corso le indagini di carabinieri e ispettori della Asl locale per capire la dinamica dei fatti.

Un fatto che continua a tenere alta l’attenzione sul problema degli incidenti sul lavoro e, nello specifico, delle morti bianche. Solo negli ultimi giorni, un operaio edile di 48 anni è morto in un incidente avvenuto all'interno di un cantiere a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, mentre un 54enne è stato trovato morto all'interno di un'azienda a Coniolo Monferrato, nell'alessandrino. A Firenze è morta oggi una donna di 58 anni, rimasta ferita lo scorso 2 settembre dopo essere stata travolta da un bancale nel magazzino dell'azienda in cui lavorava a Scandicci.

Il caso è nazionale è anche politico. Infatti il Governo è al lavoro su un nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro e il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto stamattina a palazzo Chigi i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Sulle norme per la sicurezza sul lavoro è in arrivo un decreto legge, sul tavolo del Cdm domani. “Sarà potenziata e affrontata la sospensione delle attività dove non sono rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro, è molto importante: oggi c’era una soglia del 20% di lavoro nero, viene abbassata al 10% di lavoro nero e sono individuate le casistiche che permettono da subito di poter sospendere le attività” ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.