Caldo record: il lago Trasimeno diventa come i Caraibi

Il lago Trasimeno come i Caraibi per la temperatura dell'acqua. Negli ultimi giorni, la centralina di rilevamento del Centro funzionale della protezione civile regionale, installata nel porticciolo dell'isola Polvese (la più grande delle esistenti sul lago) ha infatti registrato picchi di 29,6 gradi.



"Quella alla Polvese è l'unica centralina in nostra dotazione che misura la temperatura dell'acqua e c'è da considerare che l'alto valore della temperatura è dettato anche dal fatto che si trova in un punto in cui l'acqua è pressochè ferma e quindi, ad onor del vero, c'è da immaginare che laddove il lago si fa più profondo, la temperatura delle acque sia inferiore", ha spiegato Sandro Costantini, dirigente della Regione Umbria addetto al rischio idrogeologico, idraulico e sismico.

"Il fenomeno dell'acqua calda non è nuovo da qualche anno a questa parte e inevitabilmente ha effetti negativi anche sulla pesca", fanno sapere dalla Cooperativa del pescatori del Trasimeno. Ennesimo effetto di un clima che sembra cambiato per sempre.

