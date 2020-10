Sorpresi a ballare senza mascherina, la polizia interrompe la festa: scattano le multe da 400 euro

Una festa non autorizzata è stata interrotta dalla polizia in un circolo privato di Caltanissetta. Lo riferisce L'Ansa spiegando che all'interno del club circa 50 persone sono state sorprese mentre stavano ballando, in alcuni casi senza mascherina.

Sorpresi a ballare in un circolo privato: clienti multati e attività sospesa

Per dodici di loro è scattata la multa da 400 euro per violazioni delle misure di contenimento del Covid-19. Al titolare è stata elevata la stessa sanzione amministrativa con sospensione dell'attività per cinque giorni.

Del fatto è stato informato anche il Prefetto che potrà disporre un ulteriore periodo di chiusura del locale. Al titolare del circolo sono state contestate anche violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aver organizzato una serata da ballo senza licenza di pubblica sicurezza e per aver consentito l'ingresso a persone non associate. Limitatamente al ballo, il Questore ha disposto la cessazione dell'attività abusivamente esercitata.