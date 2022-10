Dopo il sesso gli stacca a morsi il labbro per gelosia

Due cinquantenni sono finiti in ospedale dopo una violenta lite per gelosia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’incontro amoroso della coppia si sarebbe trasformato in un match. Finita la passione iniziale i due si sarebbero picchiati selvaggiamente a causa della gelosia, a suon di calci e morsi. È successo ieri sera a Caltanissetta.

L’uomo e la donna sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia: lei ha riportato tumefazioni ed escoriazioni al volto mentre a lui è andata peggio. La compagna le ha staccato un pezzo del labbro inferiore a morsi.