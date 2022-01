Schiacciato da un camion: morto un operaio 38enne

Drammatico incidente sul lavoro stamattina a Frosinone dove è morto un operaio di circa 40 anni, residente a Supino. L'uomo, dalle prime informazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante mentre era probabilmente impegnato nella sostituzione di una gomma.

Come spiega Frosinonetoday per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto unitamente agli ispettori dello Spresal, il mezzo ha ceduto uccidendo l'uomo. Inutile ogni soccorso. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. La vittima, identificata, è un meccanico di 38 anni originario di Supino.