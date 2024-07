Cameriera violentata da un collega nel bagno di una birreria

Dopo averla bloccata nel bagno del locale in cui lavoravano l’ha violentata. È successo a una ragazza di 27 anni, una giovane cameriera di una birreria nella zona nord di Torino nella notte di venerdì 5 luglio. La ragazza abusata, profondamente turbata, ha finito il turno di lavoro ed è scappata a casa in bici, ma è caduta e si è fatta male. È stata soccorsa e portata in ospedale ma non ce l’ha fatta a raccontare cosa gli era successo. Così è stata medicata per le ferite riportate nella caduta ed è stata dimessa.

Solo qualche giorno dopo la giovane, convinta da una amica con cui si era confidata, ha trovato la forza di denunciare il collega. Il 26enne la corteggiava da tempo ma lei lo aveva rifiutato perché era fidanzata. Poi quella sera dopo essere andata alla toilette quando nel locale non c’era più quasi nessuno, lui l'ha bloccata e ha abusato di lei.