Un cameriere è stato accoltellato per un litigio con una collega

Un banale litigio tra colleghi poteva finire in tragedia. Un cameriere, che aveva litigato con una sua collega nel ristorante dove i due lavorano a Roma, in zona Tiburtina, è stato aggredito dal marito e dal figlio minorenne della donna. L'uomo, un cittadino egiziano di 38 anni, è finito in ospedale con una ferita d'arma da taglio al collo, alla mano e alla nuca. Il marito e il figlio della donna sono accusati di tentato omicidio in concorso. Il coniuge della donna è stato arrestato per tentato omicidio, a distanza di un mese dai fatti.

Come riporta RomaToday, l'episodio è avvenuto la sera dello scorso 4 aprile quando la donna, una 39enne romana, ha avuto una lite verbale con il collega, scoppiata per futili motivi. La cameriera è quindi tornata a casa e ha raccontato al marito quanto accaduto. Da qui la decisione di una spedizione punitiva con l'uomo che, insieme al figlio e alla propria compagna, è tornato nel ristorante della periferia nord est della Capitale la sera dopo, il 5 di aprile.

I tre hanno prima aggredito il cameriere con calci e pugni e poi il marito della donna ha afferrato un coltello da cucina con il quale ha colpito il 38enne al collo. La lama, fortunatamente, non è affondata nella gola dell'uomo: la vittima, infatti, ha parato la coltellata con il palmo della mano. Il 38enne ferito è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini dove ha poi fornito la propria versione dei fatti ai poliziotti del commissariato San Basilio.

Da qui le indagini che si sono concluse lo scorso 3 di maggio, quando l'aggressore è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio in concorso, reato per il quale risultano indagati anche il figlio minorenne e la moglie.