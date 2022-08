Cameriere preso a bottigliate da due clienti per un complimento a una donna

E' finita a bottigliate una cena in un hotel di Ischia (Napoli). Vittima dell'aggressione un cameriere, ferito da due clienti che sono stati denunciati. Si tratta di un 35enne e un 37enne, entrambi del centro di Napoli e già noti alle forze dell'ordine.

Secodo una prima ricostruzione i clienti non avrebbero gradito un complimento fatto dal dipendente del locale a una delle donne in loro compagnia. Da qui l'aggressione con una bottiglia di vetro. Il cameriere, immediatamemte soccroso, è stato trasferito in elicottero all'ospedale del Mare, dove ha subito un intervento chirurgico d'urgenza al volto. La prognosi è di 45 giorni.

I carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto, hanno identificato e denunciato per lesioni gravissime i due napoletani, poi proposti anche per il foglio di via obbligatorio.