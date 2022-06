Cameriere di 25 anni muore al lavoro

Aveva 25 anni il cameriere che è morto mentre lavorava in un ristorante sul lago di Garda. Il ragazzo stava servendo i clienti ai tavoli quando si è accasciato a terra, colto da un malore, probabilmente un arresto cardiaco.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio (1 giugno) all’hotel ristorante Miralago, sul lungolago Regina Adelaide di Garda, in pieno centro storico, secondo quanto riferisce L'Arena. A dare l'allarme era stato un collega del giovane, che ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti un elicottero di Verona Emergenza e due ambulanze. Per mezz'ora, il personale sanitario ha provato a rianimare il ragazzo, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine i medici hanno potuto solo constatarne il decesso

Non si conosce ancora l’identità del giovane, ma dovrebbe essere di origine straniera, uno dei tanti stagionali che hanno raggiunto il lago per lavorare nel settore turistico. "Non lo conoscevo, mi è stato riferito che era venuto qui per fare la sua prima stagione", ha detto il sindaco di Garda Davide Bendinelli.

Il caso di Garda ricorda da vicino quanto accaduto a Forte dei Marmi giusto un mese fa, dove un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre lavorava in una discoteca del centro turistico toscano.

Il precedente: la morte di Raoul