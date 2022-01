Camilla Canepa: i medici di Lavagna sapevano del vaccino AstraZeneca

Restano ancora dei punti da chiarire sul caso di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante (Genova), morta a giugno dopo essere stata vaccinata ad un open day. Dalle audizioni dei medici fatte dai pubblici ministeri Francesca Rombolà e Stefano Puppo è emerso che i medici erano a conoscenza del fatto che la ragazza avesse ricevuto una dose di AstraZeneca, ma nella cartella clinica del primo accesso all’ospedale di Lavagna non ci sarebbe nessun accenno alla vaccinazione. A riferirlo è l’Ansa che spiega come il dettaglio potrebbe essere cruciale. A maggio esistevano infatti già le prime linee guide per diagnosticare la trombosi da vaccino che avrebbe poi provocato il decesso della 18enne.

Camilla era stata vaccinata il 25 maggio e si era sentita male il 3 giugno. Portata all'ospedale di Lavagna, le avevano riscontrato una piastrinopenia e una fotosensibilità. Era stata però dimessa, dopo una tac senza contrasto, ed era ritornata allo stesso ospedale il 5 in condizioni disperate per una trombosi al seno cavernoso. Trasferita al policlinico San Martino di Genova e operata alla testa, morì il 10 giugno e i genitori, che avevano sempre sostenuto che la figlia non aveva patologie e non prendeva farmaci, autorizzarono l'espianto degli organi.