Camion contromano nella notte, paura in autostrada: "Il navigatore mi ha tratto in inganno"

Si è sfiorato il dramma. I fatti risalgono a 48 ore fa. Contromano, sull’autostrada A6, intorno alle 3, nella notte tra martedì e mercoledì. È accaduto all’ingresso della Torino – Savona, alla porta di Millesimo, dove un camionista di origine bosniaca ha imboccato in senso contrario la carreggiata verso il capoluogo piemontese.

Immediato l’intervento della polizia stradale che ha fermato il mezzo pesante prima che ci fossero conseguenze. Il traffico in autostrada è rimasto bloccato per circa un’ora. L’autista avrebbe spiegato che è stato tratto in inganno dal navigatore satellitare del suo veicolo.