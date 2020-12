Il camion che entra in contromano sulla sopraelevata e scatena il panico tra gli automobilisti

Avrebbe percorso un lungo tratto in contromano con la motrice del suo tir mettendo in serio pericolo l'incolumità degli altri automobilisti. I fatti intorno alle 23 di ieri sulla Sopraelevata di Genova. A raccontare l'accaduto è "Il Secolo XIX" che riporta la testimonianza di un uomo che si trovava a passare con la sua auto e, spiega il quotidiano, "ha visto la morte in faccia". Il mezzo pesante si sarebbe immesso sulla Sopraelevata all'entrata della Foce. "Ho visto due grandi fari che venivano contro di me, ho dato l’allarme" racconta l'automobilista che, nonostante la paura, è riuscito a documentare l'episodio con una foto.

Un episodio analogo era avvenuto a novembre sull'autostrada A4, nella zona di Monza, quando un uomo, al volante del suo furgone ha sfrecciato contromano per circa 30 chilometri raggiungendo anche i 100 km orari, rischiando di impattare contro le altre vetture, per fortuna in minor numero a causa del coprifuoco. Ad evitare il peggio erano stati gli agenti della polizia stradale di Bergamo e Seriate. Alla guida del furgone c'era un 48enne polacco, poi denunciato.