La sbarra si abbassa e il camion resta incastrato al passaggio a livello

Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'autista alla guida del tir un po' di apprensione deve averla avuta. Tutto è successo la mattina di giovedì 9 febbraio in via delle Mascherine, a Rovigo, dove per cause ancora non chiare la sbarra di un passaggio a livello si è incastrata tra la cabina e il rimorchio di un autorticolato in transito. Dalle immagini non sembra che il camion stesse invadendo la sede della ferrovia. In ogni caso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto al rialzo della sbarra. Alla fine tutto si è risolto senza nessuno danno.