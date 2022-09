Camion sfonda casa: le immagini dell'incidente

Un grosso incidente si è verificato a Cesena, dove un camion ha prima sbandato per poi andare a travolgere una casa. Secondo le prime ricostruzioni riportate da CesenaToday, forse a causa di un malore l'autista ha toccato un'auto in sosta ed è andato letteralemente a schiantarsi contro una casa, ora semi-distrutta. L'incidente si è verificato intorno alle 14 circa, e i soccorsi sono stati messi a dura prova dalle operazioni di rimozione del mezzo, rimasto letteralmente incastrato nella casa, con il camionista intrappolato nella cabina.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Dopo circa un'ora l'autotrasportatore di 54 anni è stato liberato anche grazie all'ausilio di una autogru, per essere trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Al momento dell'impatto nell'abitazione a due piani erano presenti tre persone, poi ritrovate sotto choc, ma che fortunatamente non hanno riportato conseguenze fisiche dall'incidente. La casa è stata ritenuta inagibile.