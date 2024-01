Camion urta balcone: anziani si affacciano e precipitano nel vuoto

Attimi di paura a Toritto, comune di 8mila abitanti in provincia di Bari, quando una coppia è precipitata dal balcone del primo piano della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe urtato la struttura provocando il cedimento del balcone. I due abitanti della casa sentito il forte rumore si sono affacciati precipitando nel vuoto. I coniugi sono stati trasportati in ospedale, fortunatamente sono rimasti feriti in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.