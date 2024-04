Camionetta dei pompieri travolge un'auto: muore una donna

Tragico incidete stradale nel Sulcis, in Provincia del Sud Sardegna. Una camionetta dei vigili del fuoco, di rientro da un intervento, si è scontrata contro un'autovettura, su cui viaggiavano una donna di 65 anni e sua figlia di 40 anni. La 65enne è morta a causa delle riferite riportate dall'impatto nella tarda mattinata dell'11 aprile a Sant'Antioco, nel sudovest della Sardegna.

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli, dopo lo schianto, sono usciti fuori strada. La camionetta è finita sopra l'auto, accartocciandone le lamiere. Ancora incerta la dinamica dell'incidente. A causare la tragedia sarebbe stato il sorpasso azzardato di un mezzo che, non riuscendo a superare la colonna di macchine, è rientrato in carreggiata all'improvviso. Dalle prime informazioni emerge che la camionetta dei vigili del fuoco, con due operatori a bordo, è finito fuori strada insieme alla Opel Corsa, su cui viaggiavano le due donne. La camionetta si è ribaltata, finendo sull'auto. La 65enne, forse sbalzata all'esterno dell'abitacolo, è morta sul colpo. La figlia è ferita gravemente, mentre i due vigili del fuoco sono rimasti feriti in modo lieve.

Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani e i medici del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.