Un camionista è morto in un incidente stradale sulla A7

Non c'è stato nulla da fare per l'autotrasportatore che è rimasto ucciso nell'incendio scoppiato nella cabina del suo camion in seguito a un incidente stradale. L'uomo, 50enne e dipendente della ditta genovese Loredana De Pascale, è deceduto nella tarda mattinata di oggi 27 aprile sulla A7: l'uomo era diretto verso Milano per il trasporto di generi alimentari. Il 50enne lascia una compagna di 31 anni e tre figli tra cui una bimba di un anno e mezzo.

Nello schianto è stato coinvolto anche un autoarticolato adibito al trasporto di elio liquido. La polizia stradale di Milano sta facendo luce sulla dinamica dell'incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire. I primi a intervenire sul luogo dell'incidente sono stati i vigili del fuoco di Novi Ligure e Tortona oltre all’autobotte di Alessandria. Inutili i soccorsi del 118: per il camionista, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto carbonizzato nella cabina.