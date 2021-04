Il camionista che va a zigzag sull'A14 ubriaco fradicio: la polizia lo fa accostare e lui sbatte contro il guard-rail

Stava zigzagando pericolosamente sull'autostrada A14 mentre era al volante del suo camion. Un comportamento spericolato costato caro al conducente del mezzo, un 49enne rumeno residente a L'Aquila. L'uomo è stato fermato giovedì sera all'altezza di Faenza da una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Forlì che mentre era impegnata a monitorare l'autostrada ha notato il mezzo pesante sbandare pericolosamente mettendo a rischio l'incolumità degli altri automobilisti. I poliziotti hanno subito attivato sirena e lampeggiante per fermarlo in sicurezza, riuscendo a scortarlo fino ad una piazzola di sosta dove il conducente, nel fermarsi, ha anche urtato il guard rail laterale da quanto era ubriaco.

L'etilometro non gli ha dato scampo: il tasso alcolemico è risultato pari a 2,85 grammi per litro, un dato altissimo considerato che per chi guida mezzi pesanti per professione il valore deve essere zero. Per il guidatore sono scattate la denuncia ed il ritiro della patente, che rischia di essere revocata, oltre a un'ammenda che potrà arrivare a 9mila euro.