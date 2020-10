Il camionista che stava per rimettersi alla guida con tasso alcolemico da coma etilico

Gli agenti non credevano ai loro occhi dopo l'alcol test. Aveva nel sangue un tasso alcolemico superiore ai 4 grammi per litro, tanto da essere considerato a rischio di coma etilico. Protagonista un autotrasportatore cinquantenne bielorusso, denunciato dai carabinieri di Acquasparta (Terni).

Il camionista con tasso alcolemico da record ad Acquasparta

L'uomo, dopo un incidente avvenuto in un'area di servizio lungo la E45, stava per rimettersi in marcia quando è stato fermato. Gli è stata anche ritirata la patente, ed è stato ricoverato all'ospedale di Terni.

Succede tutto ieri quando il mezzo guidato dall'autotrasportatore urta un muretto perimetrale dell'area di sosta. Un incidente da niente, ma sono intervenuti sul posto i carabinieri. I militari hanno notato come l'uomo fosse in stato di grave alterazione psicofisica e lo hanno accompagnato in ospedale per l'accertamento alcolemico attraverso il prelievo ematico.

I sanitari hanno rilevato un tasso di 4,03 grammi per litro. Per il cinquantenne che aveva alzato troppo il gomito è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Guida in stato di ebbrezza: limiti e sanzioni

Secondo la normativa vigene non è reato mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro, ma la sanzione amministrativa consiste in una multa che va da un minimo di 527 a un massimo di 2.108 euro. La patente viene sospesa per un periodo che va da tre a sei mesi.

Invece è reato penale punibile con l’arresto fino a 6 mesi mettersi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. A questo si aggiunge una multa che va da 800 a 3.200 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno.

Sanzioni pesantissime invece per chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: arresto da sei mesi a un anno, multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da uno a due anni. C'è anche la confisca del veicolo, se non intestato a persona diversa da quella che ha commesso il reato.