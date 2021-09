Il camionista che ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci

Un camionista piemontese ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci acquistato in un tabacchino di Corsico, in provincia di Milano. Grattando il tagliando, l'autotrasportatore, di 33 anni, nato e cresciuto in provincia di Torino, ha trovato tra i suoi numeri il "46", che lo ha premiato con la vincita milionaria.

La ricevitoria baciata dalla fortuna è quella di via Caboto, accanto all'Intesa San Paolo. Quella mattina, come raccontato dallo stesso neo milionario, il 33enne doveva sbrigare una pratica nella filiale e quando è uscito ha acquistato due pacchetti di sigarette e un biglietto da 20 euro del nuovo "100 X". Un biglietto che, evidentemente, gli ha cambiato la vita.

Il camionista, che ha sempre lavorato con viaggi tra Francia, Svizzera e Spagna, ha incassato il denaro nei giorni scorsi e sta continuando a lavorare. Una parte dei soldi li ha dati alla mamma che ne aveva bisogno e un'altra parte al fratello minore per garantirgli un futuro. Inoltre, il 33enne ha fatto una donazione al centro animali non convenzionali di un paese della provincia del capoluogo piemontese.