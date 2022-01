Le campane fanno troppo rumore: 2mila euro di multa al parroco

Il parroco della chiesa di Santa Maria a Coverciano (Firenze) dovrà pagare 2mila euro di multa perché le campane della chiesa erano troppo rumorose. Lo riporta il Corriere Fiorentino spiegando che da anni ormai i residenti esasperati avevano chiesto con petizioni e lettere alla Curia e al Comune di bloccare i rintocchi. I rilievi effettuati dall'Arpat hanno dato ragione alle famiglie del circondario: effettivamente il rumore prodotto dalle campane supera di molto i decibel consentiti.

Il parrocco ha dunque dovuto bloccare i rintocchi (più di 200 al giorno, dalle 8 alle 21): le campane potranno suonare solo per richiamare i fedeli alla messa e per il saluto a Maria delle 18. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che la direzione ambiente "ha avviato un procedimento verso il parroco, il quale ha risposto con un tecnico competente in acustica di aver provveduto a eliminare e ridurre in modo significativo il volume dei rintocchi per garantire il rispetto dei limiti di legge".