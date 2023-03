Incendia un campeggio ma lascia le impronte sulle taniche di benzina, arrestato

Tradito dalle sue stesse mani. Un pluripregiudicato di 43 anni, originario della provincia di Torino, è stato arrestato a Bologna con l'accusa di avere incendiato, nella notte del 13 novembre 2022 il campeggio "Parco Vacanze Lungomare" di Albenga. A incastrarlo le impronte digitali lasciate sulle bottiglie di benzina.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe agito contro il proprietario della struttura per questioni legate alla gestione dell'area bar - ristorante.

Il fuoco è stato appiccato in più punti, con l'obiettivo di provocare il massimo danno alla struttura, mentre una trentina di persone dormiva in vari bungalow e roulotte, mettendo rischio la loro vita. L'esplosione di pneumatici di auto avvolte dalle fiamme ha svegliato i clienti del campeggio permettendone la fuga. L'intervento di carabinieri e vigili del fuoco per mettere in sicurezza le numerose bombole di gas del campeggio ha evitato l'esplosione. Le fiamme hanno però distrutto due roulotte, due auto e parzialmente il bungalow del proprietario del campeggio.

Le indagini si sono concentrate sulla ricerca degli oggetti utilizzati per l'innesco dell'incendio. I militari hanno individuato alcune bottigliette di plastica contenenti tracce di benzina e i Ris di Parma hanno isolato le impronte digitali.