Il cancello gli cade addosso mentre gioca in giardino: grave un bimbo di due anni

Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente domestico avvenuto nel cortile di casa. I fatti ieri pomeriggio a Budrio, nel Bolognese: a causare le ferite al bambino è stato il pesante cancello scorrevole per l'accesso carrabile, che secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri del posto è "deragliato accidentalmente" dal binario di guida, cadendo poi addosso all'infante, intento a giocare.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi e i sanitari del 118 hanno trasportato il bimbo d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in codice tre, a causa di un forte trauma cranico. Ora i militari hanno dispoto il sequestro del cancello, in attesa di conoscere la prognosi finale anche se, dalle prime informazioni, il bambino non risulta in pericolo di vita.