Abbandona il cane nell'auto al sole e con i finestrini sigillati: denunciato

Ha lasciato il cane chiuso in auto, sotto un sole cocente e con i finestrini chiusi. Per questo un ottantenne è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di animali a Napoli.

I militari del nucleo operativo Vomero sono intervenuti nei pressi della stazione Montedonzelli della linea 1 della metropolitana grazie alla segnalazione di un'auto parcheggiata al sole con un cane all'interno. L'animale era privo di sensi a causa dell'alta temperatura all'interno della vettura. I carabineri hanno rotto il finestrino e hanno soccorso il cucciolo, affidato al personale di un ambulatorio veterinario. L'uomo, poi rintracciato, è stato denunciato.