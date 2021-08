È morto Angelo, il cane pastore simbolo degli incendi in Sardegna

Era diventato uno dei simboli degli incendi in Sardegna il cane rimasto a guardia delle "sue" pecore a Tresnuraghes: un gesto che purtroppo ha pagato con la vita. Ustionato gravemente è morto dopo giorni di sofferenze. Era rimasto ferito con ustioni alle zampe, ai polpastrelli e al muso, sembrava potesse salvarsi ma ieri è arrivata purtroppo la tristissima notizia della sua morte. "Non soffre più" hanno scritto i medici su facebook annunciando che le amorevoli cure non sono state sufficienti per salvargli la vita.

Secondo i dati dell’European Severe Weather Database, da inizio estate ad oggi, si sono verificati in Italia 800 eventi meteorologici estremi.