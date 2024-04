Ha dato fuoco al cane Aron, chiesta l'archiviazione: "È incapace di intendere e volere"

Che non fosse pienamente capace di intendere e di volere forse lo si poteva capire già dal suo gesto, cioè quello di dare fuoco e uccidere il suo stesso cane, il pitbull Aron, dopo averlo legato a un palo di piazza Croci, a Palermo. E infatti - come accertato da una perizia disposta dalla Procura - l'uomo di 46 anni, che era indagato per maltrattamento di animali, per via dei gravi disturbi psichici di cui è affetto, non è imputabile. Per questo i pm hanno dovuto necessariamente chiedere l'archiviazione del fascicolo al gip. All'indagato può essere applicata solo una misura di sicurezza.

Il cane era stato dato alle fiamme il 10 gennaio scorso e non era sopravvissuto che qualche giorno alle ustioni riportate. Una vicenda che aveva suscitato indignazione collettiva e in tanti, dal Comune alle associazioni animaliste, avevano organizzato petizioni e manifestazioni in memoria dell'animale, preannunciando che si sarebbero costituiti parte civile nell'eventuale processo.

Un processo che, secondo il procuratore aggiunto Ennio Petrigni - che coordina il nuovo pool istituito dal procuratore capo Maurizio De Lucia proprio per indagare sui reati commessi in danno degli animali - non può essere celebrato, perché l'uomo indagato è appunto incapace di intendere e di volere. E - come prevede il codice penale - non è dunque imputabile per vizio parziale o totale di mente. Esattamente la stessa situazione che si determina, per esempio, quando a commettere reati sono ragazzi o bambini che hanno meno di 14 anni.

Le varie parti offese (sono circa una ventina) potrebbero ora opporsi alla richiesta di archiviazione. Ma lo scoglio dell'infermità mentale è difficilmente superabile.