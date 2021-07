Resta bloccato in un canale di scolo: cane resiste per una notte intera prima di essere salvato (video)

I fatti in provincia di Frosinone. A salvare l'animale oramai sfinito dal freddo è stata una pattuglia della Polizia Locale

È rimasto bloccato per tutta la notte in un canale di scolo del Consorzio di Bonifica a Sant'Elia Fiumerapido nel sud della provincia di Frosinone. A salvare un cane oramai sfinito dal freddo è stata una pattuglia della Polizia Locale composta dal comandante Luciano Ferrara e la vigilessa Daniela La Marra che sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che hanno ascoltato per tutta la notte il "pianto" della povera bestia.

Il cane era incastrato al di sotto di una griglia e non riusciva ad uscire. Una volta messo in salvo è stato affidato alle cure del veterinario che dovrà accertare anche se abbia un proprietario.

Il video del cane finito nel canale di scolo