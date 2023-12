Ladro entra in casa ma spunta il cane: tuffo in piscina per la fuga (c'è il video)

Un tentativo di furto finito decisamente male. È successo a Ghedi, comune di 18mila abitanti in provincia di Brescia nella serata di ieri, mercoledì 20 dicembre, quando due ladri hanno provato a entrare all'interno di un'abitazione. Non avevano però previsto la presenza di un cane che, è riuscito a sventare il furto. Si trattava di Candy, un cane lupo femmina che, abbaiando con fare minaccioso, ha costretto a un repentino dietrofront ai ladri, costringendoli a una fuga alquanto rocambolesca.

I due ladri sono entrati in azione all’ora di cena, poco dopo le 19.15: cappellini e sciarpe calate sul volto, dopo aver scavalcato le recinzioni della villa si sono diretti verso una portafinestra che si affaccia sulla piscina. Proprio mentre armeggiavano per forzare la serratura Candy e l'altra cagnolina che vive nell’abitazione, richiamate dai rumori, sono corse verso l’ingresso, cominciando ad abbaiare a più non posso, per difendere il loro territorio.

Un dispositivo antifurto che ha funzionato alla perfezione, dato che i due intrusi hanno immediatamente desistito: uno di loro, visibilmente nel panico, si è addirittura tuffato in piscina per sfuggire ai due cani. E il video, postato successivamente sui social, è diventato immediatamente virale.

