Lascia il cane chiuso in un furgone sotto il sole per un’ora: proprietaria denunciata

Una donna è stata denunciata per aver lasciato il proprio cane chiuso in un furgone sotto il sole.

Il fatto a Torino, in corso Turati, di fronte all’ospedale Mauriziano. A dare l’allarme è stato un passante, che ha notato il cane nel furgone, con i finestrini chiusi.

Quando sono arrivati gli agenti della polizia di Stato hanno trovato l’animale in stato di sofferenza e spaventato. Poco dopo è arrivata la proprietaria, una donna di 64 anni di nazionalità ucraina.

Agli agenti si è giustificata dicendo di aver lasciato il cane da solo per pochi minuti, giusto il tempo di andare in ospedale per il ticket ma l'intervallo tra l’orario riportato sul biglietto e l’intervento della polizia era di molto superiore a quello dichiarato dalla donna, circa un’ora. Così la 64enne è stata denunciata per abbandono di animali.