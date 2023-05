Litiga col fratello e impicca la sua cagnolina per vendetta

Per punire il fratello dopo una lite, impicca la sua cagnetta. Un 53enne di Arco è stato processato e condannato. Come si legge su TrentoToday, l'uomo dopo avere litigato col fratello ha sottratto il suo setter Cindy e lo ha barbaramente impiccato. I fatti risalgono al 2019 ma la sentenza è stata emessa in questi giorni. In tribunale da un lato l’Enpa e il padrone di Cindy, dall’altro suo fratello. L'uomo è stato condannato a 2 anni e 4 mesi, 400 euro di multa e 6mila euro di risarcimento alle parti civili.

Decisiva per le indagini è stata l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza nelle strade trentine, che hanno filmato il furgone dell’uomo. Cindy era stata individuata durante un pattugliamento e l’autopsia aveva confermato che era ancora viva quando è stata impiccata.

