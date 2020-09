Investe il cane con l'auto e lo trascina in strada fino ad ucciderlo

Un episodio di una crudeltà inaudita è accaduto oggi, 12 settembre a Nibionno, piccolo paese crocevia tra la provincia di Lecco, Como e Monza Brianza. Un 65enne ha investito il suo cagnolino e poi, invece di soccorrerlo lo ha di fatto trascinato in mezzo alla strada.

Alcuni testimoni sono intervenuti per aiutare il povero animale ferito, bloccando l'uomo e chiamando i carabinieri e la polizia locale. All'arrivo degli agenti il 65enne è andato in escandescenza e dopo aver preso per una zampa il cagnolino, lo ha trascinato nuovamente sull'asfalto.

Alla fine il piccolo meticcio è stato tratto in salvo dai vicini intervenuti. Era ancora in vita, ma è morto poco dopo in una clinica veterinaria: troppo gravi le ferite riportate. Il 65enne è stato denunciato, per ora, dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e uccisione di animale.