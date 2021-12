Lasciano il cane per giorni sul balcone: morto

Lasciato su un balcone ed esposto alle intemperie senza un riparo. I fatti in provincia di Prato dove un cane di razza chow chow sarebbe morto il giorno dopo il ricovero in un ambulatorio veterinario. A segnalare la situazione alle forze dell'ordine sono stati i vicini dei proprietari: sul posto sono intervenute le guardie zoofile di un'associazione locale, constatando le gravi condizioni in cui versava l'animale. I volontari sono riusciti a a ottenere dal proprietario di portare il cane urgentemente dal veterinario ma per l'animale non c'era più nulla da fare.

I proprietari del chow chow sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animale da Lndc Animal Protection. "Stando a quanto riportato, il proprietario avrebbe detto che non poteva occuparsi del cane e portarlo fuori per motivi di lavoro", fa sapere Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection. "Questo sarebbe un buon motivo per far morire letteralmente di freddo il proprio cane? Praticamente tutti quelli che vivono con un cane hanno un lavoro ma riescono comunque a trovare il tempo di occuparsi del proprio animale. Inoltre, i proprietari erano una coppia, quindi anche a turno potevano fare in modo di dargli le attenzioni di cui aveva bisogno. Ma qui il punto è proprio che loro, con il loro cane, non ci vivevano ma l'avevano segregato fuori casa, senza nemmeno un riparo. Per loro era inesistente. Mi chiedo sempre perché persone come queste vogliano prendersi un animale, dato che non sono per niente interessate al suo benessere".

"Ovviamente, come sempre, il nostro team legale si è unito alla denuncia già sporta nei confronti della coppia proprietaria del povero chow chow e cercheremo giustizia per lui" fa sapere Rosati. "L'art. 544-ter del Codice Penale punisce il maltrattamento di animali con la reclusione da 3 a 18 mesi, con pena aumentata della metà se il maltrattamento causa la morte dell'animale. Auspico che la sentenza sia esemplare e lanci un messaggio chiaro di tolleranza zero per questi comportamenti".